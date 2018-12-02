Ушаков рассказал, зачем США пытались связаться с РФ после отмены встречи Путина и Трампа

Соединенные Штаты после сообщений американского лидера Дональда Трампа в Twitter об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пытались связаться с Россией для того, чтобы сделать дополнительные заявления. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

«Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter», - заявил Ушаков.

Он добавил, что встречи президентов России и США возможны, в том числе и на следующем саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Японии, но важно встретиться раньше, отметил помощник российского президента.

По словам Ушакова, США подтвердили, что контакты с РФ прерывать нельзя: «если на высшем уровне не получается, нужно использовать возможность диалога на более низких», добавил он.

На вопрос, состоится ли встреча Путина и Трампа только при якобы выдвинутом Соединенными Штатами условии освобождения кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, Ушаков ответил, что ему об этом неизвестно.

Ранее сообщалось, что американский лидер отменил встречу с Путиным, которая должна была состоятся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ, после чего были задержаны. Путин и Трамп неформально пообщались во время ужина. На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент России выразил сожаление, что не удается провести полноформатную встречу с американским коллегой, поскольку, по мнению Путина, она назрела давно.