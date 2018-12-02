Не лучшее предложение: мужчина уронил обручальное кольцо в канализацию

Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, который случайно уронил кольцо в канализационную решетку, когда делал предложение своей девушке. Оказывается, кольцо упало в канализацию на Тайм-сквер.

Полицейские рассказали, что «она сказала "да" — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку», сообщается на странице Департамента полиции Нью-Йорка в Twitter .

Стражи порядка достали кольцо и даже очистили его от загрязнений, надеясь вернуть обручальный подарок паре.

Пользователи интернета не скупились на комментарии, сказав, что это самая печальная и самая смешная история предложения – будет, что рассказать детям и внукам.