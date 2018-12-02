США собираются ввести второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей
Администрация Соединенных Штатов собирается ввести вторую часть антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Госдепа.
«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования (американского - прим. ред.) законодательства», - заявили в ведомстве.
Агентство уточняет, что дипломат говорил про закон о контроле над биологическим и химическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, предписывающим применение санкций.
Ранее в Госдепартаменте пообещали с осторожностью подойти к выбору санкций второго этапа против Российской Федерации в связи с делом об отравлении Скрипалей в Солсбери. Там новый раунд ограничительных мер назвали «более драконовским».
Напомним, первая часть санкций по делу Скрипалей была введена США 27 августа.