Порошенко заявил о «планах» России захватить Бердянск и Мариуполь

Президент Украины продолжает в довольно своеобразной манере нагнетать ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе. На этот раз Петр Порошенко заявил о том, что за захватом украинских моряков и судов, незаконно пересекших российскую границу, стоят «планы» России о дальнейшей «оккупации» Украины. Теперь, по словам Порошенко, Россия решила захватить украинские города Мариуполь и Бердянск.

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», - заявил Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

При этом никаких фактов этого «захвата» президент Украины, как водится, не привел. Так что его бурной фантазии остается только позавидовать.

Напомним, сейчас в десяти областях Украины действует военное положение. После инцидента в Керченском проливе в страну запрещен въезд мужчин, граждан РФ, от 16 до 60 лет.

Российский президент в ответ на это решил действовать полностью противоположно. Владимир Путин заявил, что Россия облегчит условия пребывания на своей территории гражданам Украины, а также процедуру получения ими российского гражданства.

Заместитель главы МИД РФ статс-секретарь Григорий Карасин объяснил, что это лишний раз доказывает добрые намерения России по отношению к гражданам дружественной нам Украины. И нежелание провоцировать развитие каких-либо конфликтов.