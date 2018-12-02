Спецназ в Тбилиси задержал семерых граждан Украины

Грузинский МВД сообщил о задержании в отеле «Альянс» в Тбилиси семерых украинских граждан, сообщает «Интерфакс».

По данным правоохранителей, их подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Среди задержанных – бывший грузинский военный, который служил в украинском нацбатальоне «Донбасс» Лука Чхетия.

Отмечается, что они намеревались принять участие в намеченном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение», лидером которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее проигравший 28 ноября выборы президента Грузии Григол Вашадзе заявлял, что в воскресенье, 2 декабря, в центре грузинской столицы состоится манифестация с требованием досрочных парламентских выборов.

В президентских выборах в Грузии победу одержала Саломе Зурабишвили. Согласно данным ЦИК, за нее проголосовали 59,5% жителей.