Лидер «Чайфа» сравнил с «сараем» концертный зал в Иркутске

Юбилейный тур группы «Чайф», приуроченный к 20-летию выхода альбома «Шекогали», завершился концертом в Иркутске. 1 декабря группа выступила во дворце спорта «Труд». По словам зрителей, у лидера коллектива Владимира Шахрина остались неважные впечатления от концертной площадки, на которой ему пришлось петь.

Шахрин сравнил ДС «Труд» с обычным сараем.

«Чайфы в Иркутске. В.В. Шахрин попросил журналистов написать, что Владимиру Владимировичу не понравилось. Но доброжелательность, искренность и хорошие песни компенсировали неважный звук и неудобные сиденья», - написала одна из зрительниц в Instagram после концерта.

То, что зал действительно радушно принимал любимую группу, подтверждает и видеоролик, который выложил у себя на странице в соцсети сам Владимир Шахрин. Зрители пели вместе с музыкантами, а некоторым даже досталось рукопожатие от лидера группы на память.

Напомним, что позднее стало известно, что группа «Чайф» также столкнулась с неприятной ситуацией на борту самолета, возвращаясь в родной Екатеринбург. В самолете отказала система кондиционирования, из-за чего температура в салоне стала как в сауне. В связи с ЧП Владимиру Шахрину пришлось добиваться объяснения ситуации от бортпроводниц и пилота.