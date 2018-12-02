YouPorn и Starbucks устроили корпоративную войну

Руководство порносайта YouPorn запретило своим сотрудникам отказаться от покупки кофе в сети Starbucks после того, как представители кофейни заявили о запрете просмотра порно в их заведениях.

Как пишет Forbes, сотрудники Starbucks сообщили о введении специального фильтра в сетях беспроводного интернета, который будет блокировать сайты для взрослых, чтобы посетители и сотрудники не смотрели порно.

«Мы нашли решение для предотвращения просмотра порнографии в наших заведениях», — завили в Starbucks.

Руководство YouPorn не осталось в долгу и направило своим работникам официальный запрет на кофе и продукцию американской кофейни в офисах.

Отмечается, что и «антипорнографический», и «антистарбаксовский» запреты вступят в силу уже в 2019 году.