YouPorn и Starbucks устроили корпоративную войну
YouPorn запретил своих сотрудникам пить в офисе кофе Starbucks в ответ на борьбу с порнографией в кофейнях.
Фото: Fotogramma Ropi, Globallookpress
Руководство порносайта YouPorn запретило своим сотрудникам отказаться от покупки кофе в сети Starbucks после того, как представители кофейни заявили о запрете просмотра порно в их заведениях.
Как пишет Forbes, сотрудники Starbucks сообщили о введении специального фильтра в сетях беспроводного интернета, который будет блокировать сайты для взрослых, чтобы посетители и сотрудники не смотрели порно.
«Мы нашли решение для предотвращения просмотра порнографии в наших заведениях», — завили в Starbucks.
Руководство YouPorn не осталось в долгу и направило своим работникам официальный запрет на кофе и продукцию американской кофейни в офисах.
Отмечается, что и «антипорнографический», и «антистарбаксовский» запреты вступят в силу уже в 2019 году.