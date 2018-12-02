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Под Калининградом на дороге образовалась огромная яма

Александра Арсентьева
13:53 02.12.2018
В Светлогорске на улице Карла Маркса произошел провал грунта. Из-за этого пришлось перекрыть движение.
Под Калининградом на дороге образовалась огромная яма
Фото: Владимир Бондаренко, Facebook

В городе Светлогорске Калининградской области на проезжей части образовался огромный провал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Светлогорского муниципального района Владимир Бондаренко.

«В Светлогорске на Карла Маркса перекрыто движение, провал грунта», - заявил он.

На фото показана проезжая часть с большой ямой, ее дна не видно. Также заметно, что вокруг провала потрескался асфальт. На кадрах видно, как инспектор ГИБДД показывает водителям транспортных средств, что проезда нет.

 Картинка

Как сообщает местное издание «Русский Запад», в результате провала на проезжей части на улице Карла Маркса вскрыли котлован, который сверху лишь драпировал слой асфальта. Отмечается, что в образовавшуюся яму мог бы поместиться микроавтобус.

«Ливневой коллектор не может пропустить воду. Деваться ей куда-то надо, вот и подмыло», - рассказал глава администрации района.

Он отметил, что на протяжении трех метров на такой же глубине разрушена керамическая канализационная труба.
 

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