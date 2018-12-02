В МИД объяснили, почему Россия не ограничивает въезд украинцам

Заместитель главы МИД РФ статс-секретарь Григорий Карасин прокомментировал заявление Владимира Путина, которое президент сделал в ходе итоговой пресс-конференции после саммита в Аргентине. В нем российский лидер заявил об упрощении условий пребывания граждан Украины на территории РФ, а также получения ими гражданства России.

По словам Григория Карасина, этим Россия только подтверждает свои добрые намерения в отношении граждан соседнего государства, о чем неоднократно заявлял президент.

«Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины, в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», - цитирует дипломата РИА Новости.

Речь идет о том, объяснил Карасин, чтобы украинцы могли проще получить разрешение на временное проживание в России, а затем «перейти в гражданство».

Напомним, президент РФ заявил, что в ответ на запрет Украины на въезд мужчин, граждан РФ от 16 до 60 лет, Россия не станет отвечать зеркально. А поступит с точностью до наоборот, в том числе облегчив им процедуру получения российского гражданства.

Ранее на этой неделе стало известно, что гражданином России стал известный артист балета Сергей Полунин, уроженец украинского Херсона. После этого он сделал себе татуировку с портретом Владимира Путина.