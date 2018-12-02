Составлен рейтинг недорогих машин с надежными моторами

Эксперты портала AutoNews опубликовали список бюджетных машин, которые оснащаются надежными двигателями.

По мнению специалистов, на первом месте рейтинга оказались модели Logan, Sandero и Dokker от компании Renault. Под капотом данных машин располагается 1,6-литровый рядный мотор V4 семейства K7M, который выдает от 82 до 90 лошадиных сил. Двигатель с четырьмя клапанами и многоточечным впрыском соответствует стандартам, которые действуют в Европе.

На второе место в рейтинге надежности силового агрегата эксперты поставили три модели французского бренда Renault - Megane, Duster и Fluence. Автомобили оснащены двигателями линейки K4M, которые продуцируют 80-115 лошадиных сил. Моторы названных авто рассчитаны на 400 000 километров пробега, но, как заявили специалисты, при правильном уходе способны послужить намного дольше.

Замыкает тройку лидеров модели Astra, Zafira и Cruze, которые разработаны немецкой компанией Opel. Рядный 1,8-литровый агрегат Z18 XER с четырьмя цилиндрами выдает 140 лошадиных сил, по словам экспертов, он чувствителен к условиям эксплуатации, но почти никогда не подводит.

На четвертом месте находятся модели Mitsubishi Mitsubishi Lancer, ASX, Outlander, на которых установлен двигатель 4B11. На пятое место автоэксперты поместили машины Nissan X-Trail, Teana, Qashqai, у которых под капотом находится MR20DE.