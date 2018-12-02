На Москву обрушится снегопад

Экстренные службы в Москве объявили экстренное предупреждение в связи с надвигающимися осадками в виде снега и гололедицы.

«В ближайшие час-два с сохранением в течение дня и вечером 2 декабря в Москве ожидаются осадки в виде снега, местами гололедица», - говорится в сообщении МЧС РФ по столице со ссылкой на Росгидромет.

Таким образом, в столичном регионе 2 декабря может выпасть до 5 мм осадков, а высота снежного покрова к концу дня вырастет до 6-8 сантиметров.

Спасатели рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы сообщили о том, что в Москве провели противогололедную обработку. Работы по уборке города продолжаются.