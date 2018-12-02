Пассажирам предлагали нашатырь: самолет с группой «Чайф» на борту превратился в «сауну»

Пассажиры самолета авиакомпании S7, летевшие из Новосибирска в Екатеринбург, ощутили себя словно в самой настоящей бане. Этим же рейсом летели музыканты популярной группы «Чайф» и журналисты екатеринбургского портала e1.ru.

По информации издания, ЧП на борту началось сразу же, как только от самолета отъехал трап: на пассажиров пошел обжигающий воздух из системы кондиционирования. По заверениям бортпроводников, температура должна была прийти в норму после взлета самолета. При этом пассажиры уже начали обливаться потом, а вылет самолета все задерживался.

Когда стюардесса начала извиняться перед сидевшим в первом ряду лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным, музыкант логично потребовал, чтобы она принесла извинения всем пассажирам, а не ему лично. Этот разговор журналисты записывали на видео.

Извинений так и не последовало, а пассажиры тем временем уже вытирали пот со лба салфетками. Некоторым стало плохо до такой степени, что потребовался нашатырь. После чего лидер «Чайфа» встал со своего места и от лица пассажиров уже потребовал у бортпроводницы объяснений от пилотов.

Спустя полчаса после задержки рейса командир корабля вышел на связь, пообещав, что температура в салоне будет нормальной после того, как запустят двигатели и начнется буксировка. Однако ситуация не исправилась даже после взлета.

Комментариев от авиакомпании S7 по поводу данной ситуации пока не поступало.