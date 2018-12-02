Порошенко призвал Германию увеличить военное присутствие в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко призвал увеличить военное присутствие Германии и ее союзников в Черном море. Об этом он заявил в интервью немецкому Funke Media Group.

На сайте украинского лидера приводятся фрагменты интервью, в одном из которых Порошенко отметил, что «необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море» для сдерживания России.

Украинский лидер также призвал международное сообщество «усилить давление на Россию», приостановить реализацию «Северного потока-2», а также заняться новыми антироссийскими санкциями.

Ранее Порошенко призывал ввести корабли НАТО в Черное море после инцидента в Керченском проливе. На что в североатлантическом альянсе сказали, что НАТО уже присутствует в регионе.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна позволить Киеву втянуть себя в войну.