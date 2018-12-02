В жилом доме в Керчи произошел взрыв газа
По предварительным данным, пострадал один человек.
Фото: МЧС РФ
В одном из многоквартирных жилых домов в Керчи, расположенном по адресу улица Генерала Петрова, дом 14 произошел взрыв газо-воздушной смеси. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, взрыв случился утром 2 декабря на 9-м этаже здания. На место происшествия выехали экстренные службы города.
По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек, его состояние не уточняется. Kerch.FM уточняет, что пострадал 15-летний подросток, которого увезли на скорой.
Очевидцы происшествия рассказали местным журналистам, что в доме взорвалась газовая колонка.