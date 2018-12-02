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Названы смартфоны с лучшими камерами

Александра Арсентьева
11:42 02.12.2018
Наиболее выгодными параметрами отличился смартфон Huawei Mate 20, который имеет тройную камеру, заявляют эксперты.
Названы смартфоны с лучшими камерами
Фото: Creative Touch Imaging Ltd, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Специалисты изучили выпущенные в этом году смартфоны, протестировав их камеры в разных условиях. По результатам исследования был сформирован рейтинг, который опубликовал портал Trusted Reviews.

Как заявили эксперты, наиболее выгодными параметрами отличился Huawei Mate 20, который имеет тройную камеру, включающую в себя основную матрицу на 40 Mpx и гибридный автофокус. Разработчики данного гаджета не стали задействовать монохромный датчик, который был в предыдущих флагманах, вместо него использовали ультраширокий объектив.

На втором месте рейтинга смартфонов с лучшими камерами расположились Google Pixel 3 и 3 XL, эти устройства обладают матрицей на 12,2 Mpx и 28-миллиметровым объективом.

На третьем месте оказался смартфон Huawei P20 Pro, который пользователям предлагает трехкамерный массив, пятикратное увеличение и HDR-съемку. Также у гаджета имеется функция интеллектуальной съемки, позволяющая получать снимки высокого разрешения даже при минимальном освещении.

Следующими в рейтинге стоят iPhone XS & iPhone XS Max. Эксперты также включили в список смартфоны iPhone XR, Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi 8 Pro, OnePlus 6T и Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

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