Почти 120 фур застряли на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

Почти 120 грузовиков скопилось на Военно-Грузинской дороге в связи с временным ограничением проезда из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии-Алании.

Спасатели отметили, что в грузовых машинах находятся 117 человек. В МЧС рекомендуют водителям большегрузов отменить или перенести поездку в Грузию.

Движение грузовиков на участке Владикавказ – Ларс на выезд из России было закрыто с 20.30 30 ноября до особого распоряжения.