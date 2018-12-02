Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине увенчалась относительным успехом для обеих сторон.

В результате переговоров председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом, заявив, что Китай начнет закупать сельскохозяйственные и другие товары из США. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает BBC.

«Прекрасной и продуктивной» назвал беседу с Си Цзиньпином Дональд Трамп. Он, в свою очередь, согласился не повышать пошлины для Китая с 1 января с 10 до 25 процентов. Правда, сделать это пообещал в случае, если между Китаем и США будут достигнуты соглашения по определенным вопросам в течение 90 дней.

Переговоры между США и КНР в Аргентине прошли под занавес саммита. Они стали последней двусторонней встречей для Трампа в Буэнос-Айресе.