В Алтайском крае трассы покрылись ледяной коркой

В Алтайском крае трасса Бийск - Барнаул практически полностью оказалась покрыта льдом. Об этом сообщает местное издание «Бийский рабочий».

Как рассказывают водители транспортных средств в социальных сетях, на трассе Барнаул-Новосибирск образовалась ледяная колея. Кроме того, автомобилисты жалуются, что движению по Змеиногроской трассе мешает гололедица и сильный ветер.

Сотрудники МЧС порекомендовали водителям отказаться от междугородних поездок. А тем, кто все же отправился путь, посоветовали учитывать погодные условия и соблюдать правила ПДД.

Алтайский край - это не единственный регион, в котором погодные условия вызвали проблемы на дорогах. Ранее сообщалось, что из-за ледяного дождя на федеральной трассе А-280 Ростов-Таганрог образовалась гололедица. На протяжении всей трассы было закрыто движение для пассажирских автобусов.