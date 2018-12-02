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Джоан Роулинг перешла на русский язык в споре со сторонником Brexit

Василиса Морозова
10:48 02.12.2018
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки из-за Brexit в Twitter.
Джоан Роулинг перешла на русский язык в споре со сторонником Brexit
Фото: Hubert Boesl, dpa, Globallookpress

Известная британская писательница, автор книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг вступила в спор в Twitter с бизнесменом Ароном Бэнксом и перешла на русский язык, чем удивила соцсети.

«Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт возьми, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости о новых безмозглых поступках, которые совершаются», –– написала она на английском.

Главный спонсор агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Аррон Бэнкс прокомментировал сообщение писательницы, обвинив ее в высокомерии. Ответ он получил уже на русском языке. Роулинг сыронизировала, что Бэнкс, «скромный аж некуда», позволяет себе обеды «с подозрительно богатыми россиянами».

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Каким образом Роулинг заговорила на русском языке, без ошибок, явно не прибегая к помощи онлайн переводчика. Пользователи были удивлены почти идеальным разговорным русским языком Роулинг и стали гадать, каким волшебным образом ей это удалось.

«Обалдеть! Какой живой, но в то же время грамотный русский язык!», - отметил один из них.

Другой пользователь предложил автору Поттерианы писать книги сразу на русском, еще в Сети поинтересовались, как Роулинг относится к написанию имени своего главного персонажа на кириллице.

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