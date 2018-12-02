Джоан Роулинг перешла на русский язык в споре со сторонником Brexit

Известная британская писательница, автор книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг вступила в спор в Twitter с бизнесменом Ароном Бэнксом и перешла на русский язык, чем удивила соцсети.

«Я поклялась перед Богом, что постараюсь не разглагольствовать о Brexit, но, черт возьми, каждый раз, когда я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости о новых безмозглых поступках, которые совершаются», –– написала она на английском.

Главный спонсор агитационной кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС Аррон Бэнкс прокомментировал сообщение писательницы, обвинив ее в высокомерии. Ответ он получил уже на русском языке. Роулинг сыронизировала, что Бэнкс, «скромный аж некуда», позволяет себе обеды «с подозрительно богатыми россиянами».

Каким образом Роулинг заговорила на русском языке, без ошибок, явно не прибегая к помощи онлайн переводчика. Пользователи были удивлены почти идеальным разговорным русским языком Роулинг и стали гадать, каким волшебным образом ей это удалось.

«Обалдеть! Какой живой, но в то же время грамотный русский язык!», - отметил один из них.

Другой пользователь предложил автору Поттерианы писать книги сразу на русском, еще в Сети поинтересовались, как Роулинг относится к написанию имени своего главного персонажа на кириллице.