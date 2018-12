Элтон Джон откровенно рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Британский певец Элтон Джон рассказал о последних днях своего друга, лидера известной группы Queen Фредди Меркьюри, который скончался в 1991 году.

В своей книге «Любовь - это лекарство: о жизни, потерях и конце от СПИДа» он рассказал информацию из жизни звезды, которую не знала широкая общественность, сообщает издание Daily Mail.

По словам Элтона Джона, Меркьюри сообщил ему о своей болезни в 1987 году. Эта новость ошарашила его, но исполнитель восхищался тем, как как Меркьюри держался – не смотря на приближающуюся смерть лидер Queen не унывал и продолжал выступать.

«Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с группой Queen, был веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда», - вспоминает Элтон Джон.

Когда певец встречал Меркьюри в начале 90-х годов, у него «разбивалось сердце». Элтон Джон видел, как лидер Queen потихоньку угасал, в конце жизни он почти ослеп, его тело покрыли образования Саркомы Капоши, он еле держался на ногах. Джон отметил, что даже в последние дни жизни он думал не о себе, а о других.

Элтон Джон вспомнил, как через месяц после похорон рок-звезды, ему пришел прощальный подарок от Меркьюри - картина любимого художника Генри Скотта Тука.

«Я был сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни как-то смог найти мне прекрасный подарок на Рождество», - написал в своей книге Элтон Джон.

Напомним, британский певец Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в 1991 году от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции. Он является автором таких песен, как Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Seven Seas of Rhye, Somebody to Love.