Ледяной дождь парализовал движение на трассе Ростов – Таганрог

Ледяной дождь создал проблемы для движения транспорта на федеральной трассе А-280 Ростов – Таганрог в Ростовской области. Из-за сложных погодных условий с 18.30 вчерашнего вечера, 1 декабря, на всем протяжении трассы было закрыто движение для пассажирских автобусов.

Дорожники приняли все необходимые меры для ликвидации ЧП. Справиться с ледяной коркой удалось только примерно к 4 часам утра 2 декабря. При проведении противогололедной обработки было задействовано 12 единиц техники. В настоящее время движение на трассе полностью восстановлено, отмечено в сообщении в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Между тем жители Ростовской области делятся видео в соцсетях, на которых запечатлены последствия аномальной погоды: городские дворы утром 2 декабря напоминали сплошной каток, так что передвигаться по асфальту можно было с трудом. Льдом также покрылись припаркованные у домов автомобили.