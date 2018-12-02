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Назван «сильнейший» в мире паспорт

Василиса Морозова
09:12 02.12.2018
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index.
Назван «сильнейший» в мире паспорт
Фото: Reporters, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Паспорт ОАЭ стал сильнейшим в мире согласно рейтингу Passport Index. Об этом пишет The National.

По словам главы МИД ОАЭ шейха Абдулла бен Заеда, рейтинг продемонстрировал, чего можно добиться «позитивной дипломатией», которая представляет страну уверенной и активной силой в мире.

Правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прокомментировал эту новость, написав в Twitter, что мир «открывает свои двери для народа ОАЭ».

Ранее внешнеполитическое ведомство ОАЭ запустило инициативу Passport Force, чтобы паспорт этой страны вошел в пятерку сильнейших в мире к 2021 году. В декабре 2016 эмиратский паспорт занимал лишь 27-ю строчку в списке.

Рейтинг национальных паспортов учитывает количество стран, которые владелец паспорта может посетить без получения визы, а также число государств, в которые он может въехать и получить визу по прибытии.

В настоящее время эмиратский паспорт дает право путешествовать без виз в 167 стран мира. Ранее лидером рейтинга был Сингапур, обладатели паспорта этой страны могли посетить без виз 166 стран.

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