Назван «сильнейший» в мире паспорт

Паспорт ОАЭ стал сильнейшим в мире согласно рейтингу Passport Index. Об этом пишет The National.

По словам главы МИД ОАЭ шейха Абдулла бен Заеда, рейтинг продемонстрировал, чего можно добиться «позитивной дипломатией», которая представляет страну уверенной и активной силой в мире.

Правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прокомментировал эту новость, написав в Twitter, что мир «открывает свои двери для народа ОАЭ».

Ранее внешнеполитическое ведомство ОАЭ запустило инициативу Passport Force, чтобы паспорт этой страны вошел в пятерку сильнейших в мире к 2021 году. В декабре 2016 эмиратский паспорт занимал лишь 27-ю строчку в списке.

Рейтинг национальных паспортов учитывает количество стран, которые владелец паспорта может посетить без получения визы, а также число государств, в которые он может въехать и получить визу по прибытии.

В настоящее время эмиратский паспорт дает право путешествовать без виз в 167 стран мира. Ранее лидером рейтинга был Сингапур, обладатели паспорта этой страны могли посетить без виз 166 стран.