В ФРГ обвинили Украину в попытках втянуть Берлин в войну с Москвой

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал провокацию Киева в Керченском проливе как непозволительную попытку Украины втянуть Германию в войну с РФ.

Как он заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV, отвечая на вопрос об инциденте в Керченском проливе, Германия не должна позволить Киеву втянуть себя в войну. При этом он отметил, что РФ, защищая свои территориальные воды, нарушила норма международного права.

«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», - подчеркнул Гибриэль.

Экс-глава МИД ФРГ выразил надежду, что канцлеру Германии Ангеле Меркель удастся подтолкнуть Украину и РФ к нормализации отношений, поскольку она, по словам Габриэля, вместе с бывшим французским лидером Франсуа Олландом, смогла предотвратить развитие конфликта на востоке Украины несколько лет назад.

Политик также призвал американского президента не дистанцироваться от данной ситуации, не допуская дальнейшей эскалации.

Кроме того, Габриэль подверг критике требования Петра Порошенко направить корабли НАТО в Черное море, а также закрытие международных портов для российских судов, приходящих из Азовского моря.

«Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций - вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта», - заключил немецкий дипломат.

Напомним, три корабля ВМС Украины вошли в Керченский пролив, стали опасно маневрировать, нарушили границу РФ, в результате чего были задержаны российскими пограничниками. Находящиеся на кораблях украинские моряки были арестованы судом на два месяца. После этого Украина ввела военное положение в стране.