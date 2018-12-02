Триумфальная арка закрыта: более 100 человек пострадали в ходе протестов в Париже

В ходе протестных мероприятий в Париже пострадали 110 человек, один их которых находится в реанимации, сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Около 20 пострадавших – полицейские.

По данным телеканала BFMTV, во время акций, организованных движением «желтые жилеты», по всей стране были мобилизованы 65 тысяч полицейских и жандармов, а также 30 тысяч пожарных.

«110 человек ранены, из них 17 полицейских. Один человек находится в реанимации», — уточнил он.

Один из главных символов Парижа, Триумфальная арка, будет закрыт для туристов после повреждений, полученных в субботу, 1 декабря. Вандалы раскрасили красной краской лицо одному из бюстов монумента.

Также сообщается, что митингующие разбили несколько статуй в помещениях памятника, разгромили музей внутри арки музея, а также разбили мультимедийный экран и уничтожили макет монумента.

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 декабря 2018 г.

С 17 ноября во Франции проходят массовые акции протеста против увеличения цен на автомобильное топливо. Участники протестов носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. Согласно данным французской полиции, 1 декабря общее количество участников акций протеста достигло 75 тысяч человек. Число задержанных в ходе протестов достигло 270 человек.