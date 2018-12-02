Эрдоган предложил метод решения инцидента в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свой путь решения инцидента, возникшего в Керченском проливе с тремя кораблями Украины, которые незаконно пересекли границу России. Выступая на полях саммита G20, Эрдоган заявил, что ситуация должна быть рассмотрена на уровне лидеров «нормандской четверки».

По словам Эрдогана, он уже говорил по поводу инцидента с президентами России и Украины.

«Надеюсь, что четыре страны – Германия, Франция, Россия и Украина – проведут между собой встречу и на ней начнется новый процесс урегулирования этой ситуации», - сказал Эрдоган в Буэнос-Айресе, что передал канал NTV.

Напомним, украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны 25 ноября в Керченском проливе в связи с нарушением российской границы. Все три находятся в керченском порту. По факту незаконного пересечения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

В связи с инцидентом, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая планировалась в рамках саммита G20. Глава Белого дома заявил, что принял это решение из-за того, что Москва не отпустила задержанных моряков ВМС Украины.