Взрыв прогремел у консульства США в Мексике

У консульства США в городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско прогремел взрыв. Как сообщает в Twitter генпрокуратура региона, произошел подрыв взрывного устройства.

Инцидент произошел 30 ноября около 23.00 по местному времени. Отмечается, что пострадавших нет.

«После случившегося у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию», - говорится в сообщении.

Помимо мексиканских властей, инцидент расследуют и американские. Были усилены меры безопасности у консульства. В понедельник, 3 декабря работа диппредставительства будет ограничена в связи с расследованием.

Согласно данным телеканала Televisa, как пишет ТАСС, неизвестный бросил взрывное устройство в сторону консульства и скрылся. Было повреждено ограждение сада, а на месте происшествия были найдены фрагменты осколочной гранаты.