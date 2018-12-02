Американское СМИ назвало новое оружие России против тяжелой артиллерии США

Американский журнал National Interest описал главные характеристики увиденного на МВТФ «Армия - 2018» новейшего российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». По мнению журналиста, комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии».

Журнал отмечает, что система обнаружения комплекса использует четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль для того, чтобы засечь шумы и кинетическую энергию. А для высокоскоростной сортировки данных у «Пенициллина» есть шесть обычных камер и шесть - тепловизионных. При этом подъемная мачта с оптико-электронным модулем при передислокации может укладываться назад.

Для того, чтобы обнаружить цели в радиусе до 25 километров, комплексу нужно всего пять секунд. По словам представителей компании «Ростех», которая и создала комплекс, его детекторы настолько точные, что могут засечь даже хлопок дверью. В добавлении ко всему этому, «Пенициллин» является полностью автоматизированной системой, чтобы избежать человеческого фактора.

Впервые звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» был представлен в 2017 году. «Звезда» публиковала уникальные кадры испытаний новейшей российской системы на полигоне Донгуз в Оренбургской области.