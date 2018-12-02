Джорджа Буша-старшего похоронят рядом с супругой в Техасе

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронят 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в Колледж-Стейшене в Техасе.

Как сообщили на сайте учебного учреждения, Буш-старший будет погребен на участке его семьи у библиотеки. Там же и была похоронена его супруга – Барбара Буш, их дочь Робин, умершая в 1953 году в трехлетнем возрасте.

Церемония захоронения будет закрытой, но студенты и преподаватели университета смогут наблюдать за процессией.

Отмечается, что прощание с бывшим главой Белого дома в американской столице пройдет в начале следующей недели. Уже из Вашингтона в Хьюстон гроб доставят «бортом номер один».

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. Он занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. В апреле 2018 года умерла его жена Барбара Буш. Пара прожила вместе 73 года.