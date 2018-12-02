Меркель поужинала в ресторане вместе с простыми аргентинцами

По окончании саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер ФРГ Ангела Меркель устроила себе культурную программу. После прогулки по центру Буэнос-Айреса госпожа Меркель решила поужинать в местном ресторане, чтобы попробовать известное своим качеством аргентинское мясо.

Интересно, что заведение, расположенное в столичном районе Палермо, при визите Меркель не закрывали для обычных посетителей, сообщает телеканал Todo Noticias. Правда, ужинала канцлер не одна, а в сопровождении небольшой делегации.

Движение на близлежащей к ресторану улице было перекрыто, но у его окон собрались прохожие, пытаясь увидеть высоких гостей через стекло. А когда фрау выходила из заведения, у его дверей уже скопилось много желающих сфотографировать ее на телефон.

Напомним, добираясь на саммит у Ангелы Меркель тоже появилась внезапная возможность стать еще «ближе к народу». Из-за неисправности правительственного лайнера. Канцлер прилетела в Аргентину на обычном рейсе авиакомпании Iberia, опоздав на 12 часов.