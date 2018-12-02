Порошенко требует ввести миротворцев ООН в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко снова призвал ввести миротворческую миссию в Донбасс. Об этом он написал в Twitter.

«Призываем, чтобы "голубые каски" ООН, как миротворческие силы, заняли буферную зону в оккупированных регионах. Призываем к освобождению наших пленных», - отметил президент Украины.

Киев добивается ввода на юго-восток Украины миротворцев, но чтобы миссия ООН имела широкие полномочия и располагалась по всему Донбассу – до самых российских границ.

Москва также поддерживает введение миротворческой миссии в регион. При этом, по мнению российского лидера Владимира Путина, миротворцы должны обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ, то есть размещение миротворцев на линии разграничения.

Ранее президент Украины предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану прислать своих военнослужащих в Донбасс, чтобы они также были в составе миротворческой миссии ООН.

