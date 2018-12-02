США и КНР договорились вести переговоры по отмене всех дополнительных пошлин

Вашингтон с 1 января следующего года не будет вводить дополнительных торговых тарифов на импортируемые в Соединенные Штаты товары из Китая.

Об этом договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров на саммите G-20 в Буэнос-Айресе.

Переговоры буду продолжены, в течение следующих трех месяцев Пекин и Вашингтон попытаются достичь соглашения по торговым вопросам, сообщает Центральное телевидение Китая.

Кроме того, по итогам переговоров Пекин согласился покупать «очень значительный» объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса.

Беседа президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G-20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа. Встреча проходила в формате рабочего ужина.