В Алжире нашли древние инструменты, способные переписать историю человечества

Ученые обнаружили в Алжире древние каменные орудия труда. Их находка вызвала дискуссии в научном сообществе, поскольку может означать, что существующая теория происхождения человека претерпит значительные изменения.

Как сообщает издание Tech Times, находка означает, что «колыбелью человечества» может являться вовсе не Восточная Африка, как считалось раньше. Найденные в Алжире орудия труда были созданы более 2,4 миллиона лет назад.

Таким образом, существует вероятность, что предки людей сперва существовали в Северной Африке, а в Восточную перебрались по мере расселения по континенту. Найденные орудия труда принадлежат так называемой олдувайской культуре, ориентация на которую является общим местом в вопросе происхождения человека.

Всего исследователи нашли 252 древних инструмента и 19 костей животных. Однако на месте обнаружения артефактов не было костей особей из подсемейства гомининов, к которым наука относит человека разумного.

По мнению алжирского ученого Мохамеда Сахнуни, находка может иметь два объяснения. Согласно первому, инструменты принадлежат тем же гомининам, следы которых найдены в Восточной Африке. По второй версии, каменные инструменты труда развивались в разных частях Африки независимо, и тогда теория о регионе «колыбели человечества» претерпит изменения.