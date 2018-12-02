Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Алжире нашли древние инструменты, способные переписать историю человечества

Вадим Синицын
05:39 02.12.2018
Находка означает, что «колыбелью человечества» может являться вовсе не Восточная Африка, как считалось раньше.
В Алжире нашли древние инструменты, способные переписать историю человечества
Фото: Abdellah Sadouni, Facebook

Ученые обнаружили в Алжире древние каменные орудия труда. Их находка вызвала дискуссии в научном сообществе, поскольку может означать, что существующая теория происхождения человека претерпит значительные изменения.

Как сообщает издание Tech Times, находка означает, что «колыбелью человечества» может являться вовсе не Восточная Африка, как считалось раньше. Найденные в Алжире орудия труда были созданы более 2,4 миллиона лет назад.

Таким образом, существует вероятность, что предки людей сперва существовали в Северной Африке, а в Восточную перебрались по мере расселения по континенту. Найденные орудия труда принадлежат так называемой олдувайской культуре, ориентация на которую является общим местом в вопросе происхождения человека.

Всего исследователи нашли 252 древних инструмента и 19 костей животных. Однако на месте обнаружения артефактов не было костей особей из подсемейства гомининов, к которым наука относит человека разумного.

По мнению алжирского ученого Мохамеда Сахнуни, находка может иметь два объяснения. Согласно первому, инструменты принадлежат тем же гомининам, следы которых найдены в Восточной Африке. По второй версии, каменные инструменты труда развивались в разных частях Африки независимо, и тогда теория о регионе «колыбели человечества» претерпит изменения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2018, 03:34
Россия и Аргентина стали стратегическими партнерами в ядерной сфере
Дата01.12.2018, 14:03
Опубликованы кадры операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата01.12.2018, 14:00
В Минобороны РФ рассказали о возможностях новой РЛС «Контейнер»
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:33 В стране и мире
Видео
Путин оценил лимузин Aurus
04:03 В стране и мире
Видео
Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео
03:16 В стране и мире
Видео
Посольство РФ приспустило флаг после смерти Буша-старшего
01:47 В стране и мире
Видео
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне
00:27 В стране и мире
Глава МИД Турции рассказал, почему страна купила российские С-400
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Ротару отказалась от «Песни года» из-за военного положения
Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным
В Керченском проливе столкнулись корабли
Видео
Мужчина бросил все и устроился в детдом, чтобы видеться с дочерью
Видео
«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.