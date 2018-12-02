Экстремал прокатился на сноуборде по центру Челябинска: видео

Сноубордист прокатился по челябинским дорогам, прицепившись тросом к автомобилю. Видимо, таким образом рисковый парень отметил выпадение снега в городе, чем изрядно повеселил окружающих.

Автомобилисты и прохожие снимали молодого человека на телефон. Некоторые из них отметили, что экстремал открыл сезон катания на сноубордах.

Пользователи по разному отнеслись к поступку спортсмена: одна часть поддержала лихача, другая, напротив, осудила, посчитав, что подобные развлечения опасны и несерьезны.