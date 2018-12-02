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Путин скептически отнесся к сценарию фильма «Хантер Киллер»

Вадим Синицын
05:01 02.12.2018
Задавший вопрос журналист коротко пересказал сюжет картины и поинтересовался мнением президента. В фильме присутствует американская атомная подлодка, которая попадает в российское Заполярье, чтобы спасти президента РФ от мятежников.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о фильме «Хантер Киллер», в сюжете которой присутствуют атомные подводные лодки из США и российские заполярные базы. Свою позицию российский лидер высказал в конце пресс-конференции после окончания саммита G20 в Аргентине.

Задавший вопрос журналист коротко пересказал сюжет картины и поинтересовался мнением президента об этом. В фильме присутствует американская атомная подлодка, которая попадает в российское Заполярье, чтобы спасти президента РФ от мятежников.

«Американская подлодка зашла на нашу базу? Уже маловероятный сценарий, почти фантастический… два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм», - с иронией резюмировал президент.

Американская картина «Хантер Киллер» на данный момент уже ушла из российского проката. За время демонстрации в российских кинотеатрах фильм собрал множество негативных отзывов за так называемую «клюкву» и не смог похвастаться сборами, достойными высокобюджетной ленты.

В ходе той же пресс-конференции президент дал оценку действиям ВМСУ в Керченском проливе, назвав их «спланированной провокацией». Путин напомнил, что в судовом журнале украинских катеров зафиксирован прямой приказ о скрытном проникновении на территорию РФ, и случившееся возможно интерпретировать только как провокационные действия.

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