Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G-20 в Буэнос-Айресе рассказал журналистам о переговорах с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По словам главы государства, соглашение об ограничении добычи нефти членами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившимися к ним государствами будет продлено.

«Окончательная точка не поставлена по поводу объемов (добычи нефти - прим. ред.), но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать»,- отметил Путин.

Российский лидер отметил, что стороны решили мониторить ситуацию на нефтяном рынке и оперативно реагировать на нее. Окончательное решение по объемам добычи нефти будет принято на заседании ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе.

Соглашение о снижении добычи нефти действует с начала прошлого года. Оно предусматривало сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, на 558 тысяч.

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В рамках мероприятия состоялись переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.