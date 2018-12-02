Путин оценил лимузин Aurus

Владимир Путин дал оценку президентскому лимузину Aurus. Российский лидер рассказал о машине, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции после окончания саммита G20.

Путин отметил, что автомобиль ему понравился, хотя он привык сидеть за рулем машин меньших габаритов. Он также добавил, что лимузин отлично собран и удобен в эксплуатации.

«Я за рулем лимузина не был. Я ездил на машине поменьше. Но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить. Думаю, что мы это сделаем, никаких проблем не вижу», - отметил президент.

Ранее в аргентинских СМИ появилась статья, посвященная российскому лимузину. Автомобиль восхитил местных журналистов, вызвал ажиотаж и заслужил прозвище «зверь». Один из телеведущих назвал машину проекта «Кортеж» «настоящим бункером на колесах».