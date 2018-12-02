ВСУшник открыл стрельбу в центре Одессы
Военнослужащий в нетрезвом состоянии совершил серию выстрелов на улице Пантелеймоновской.
Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress
В Одессе в ночь на 30 ноября пьяный украинский военнослужащий поссорился с прохожим, после чего произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух.
Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской. Свидетели, услышавшие стрельбу, вызвали полицию.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обезвредили мужчину и доставили в отделении. Стрелявший оказался офицером ВСУ, сообщает пресс-служба полиции.
На момент допроса он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свое поведение не смог.
Дебошира поместили в изолятор временного содержания. На него заведено уголовное дело.