В Раде выступили за прямые переговоры с РФ по Керченскому проливу

Депутат Верховной рады, основатель «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко считает, что только прямые переговоры Киева с Москвой смогут привести к деэскалации ситуации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

«В первую очередь необходимо найти площадку в Евросоюзе и перейти к прямым переговорам с РФ о деэскалации конфликта в Азовском море. Разблокировать проход морских судов и восстановить экономическое сотрудничество», - рассказал он в эфире телеканала «Интер».

Бойко подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – за жизнь», выдвинувшая его кандидатом в президенты Украины, голосовала против введения военного положения в стране. Он отметил, что цель данного решения - сорвать президентские выборы. В подтверждение своих слов депутат указал на то, что первый вариант указа предполагал введение военного положения на 60 дней.

Нардеп заявил, что правовой режим, который вводится в десяти украинских областях, фактически ограничивает права и свободы части граждан, запугивая их перед выборами президента. В заключение Бойко указал на бездействие киевских властей, которые не предпринимают никаких шагов для освобождения украинских моряков.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда два украинских бронекатера и один буксир нарушили границы РФ. На законные требования российских пограничников остановиться они не реагировали.

После многочасовой погони украинские катера были остановлены с применением оружия. На допросе нарушители признались, что слышали о предупреждении, но выполняли приказ. Действия моряков координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находившиеся на борту.

После инцидента украинский президент Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на десять областей Украины и будет действовать в течение 30 дней.