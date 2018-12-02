Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео

Сотни акул буквально оккупировали знаменитый пляж на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Видеозапись, на которой запечатлено занятое рыбами песчаное побережье, опубликована в Сети.

На видео можно наблюдать огромное количество рифовых акул, которые неспешно плавают вдоль прибрежной линии пляжа. Оценить их количество точно не представляется возможным, но кажется, счет идет на сотни.

Как сообщает издание Rappler, данный пляж был закрыт для посещений местными властями на неопределенный срок. Проблемы состояли в нарушении экологического баланса и вымирании коралла в акватории. Пляж был знаменит как локация для съемок популярного фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, что привлекало дополнительных туристов.

Запрет на пребывание туристов был наложен на полгода. Однако после этого его продлили на неопределенный срок, поскольку экосистема, по мнению экспертов, не успела восстановиться. По мнению специалистов, появление огромного количества акул – хороший знак с точки зрения экологического баланса.