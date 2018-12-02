Россия и Аргентина стали стратегическими партнерами в ядерной сфере

Россия и Аргентина подписали документ о стратегическом партнерстве в ядерной сфере. Соглашения были скреплены в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину.

Стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве был подписан в присутствии президента Путина и лидера Аргентины Маурисио Макри. Стороны торжественно обменялись соглашениями, подписанными со стороны правительств обеих стран.

Кроме того, между Россией и Аргентиной были скреплены другие соглашения. Страны договорились о сотрудничестве в сфере аквакультуры и рыбного хозяйства, а также подписали план проведения политических консультаций. Стоит отметить и соглашение, согласно которому российский телеканал RT попал в сетку вещания Общественного телевидения Аргентины.

Информация о подписании документа о стратегическом партнерстве в области ядерной энергетике была озвучена в преддверии саммита G20 в Аргентине. Тогда стало известно, что речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+.