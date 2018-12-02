Посольство РФ приспустило флаг после смерти Буша-старшего

Российское посольство в США приспустило флаг в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего.

В Twitter российской дипмиссии его называют выдающимся политиком, посвятившего жизнь службе своей стране. Дипломаты отметили, что Буш-старший проходил службу во время Второй мировой войны, а в мирное время занимал высокие должности.

Кроме того, в связи со смертью бывшего главы Белого дома президент России Владимир Путин написал письмо с соболезнованиями его сыну Джорджу Уокеру Бушу.

Джордж Буш старший скончался в субботу, 1 декабря на 95-м году жизни. Он был президентом США с 1989 по 1993 год. Его международная политика была отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также во время правления Буша произошел развал Советского Союза.