Захарова прокомментировала «запрет» Украины на посещение Крыма журналистами

Украинские пограничники не имеют ни прав, ни возможностей запрещать иностранным журналистам посещать российский полуостров Крым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Украина не может запретить въезд в Крым ни на уровне МИДа, ни на уровне Государственной пограничной службы. Журналисты могут посещать полуостров в установленном порядке.

«Хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически. Иностранные журналисты могут посещать Крым свободно, въезжая на территорию России в соответствии с утвержденным порядком», - написала официальный представитель МИД РФ в социальной сети.

Ранее заместитель министра по информационной политике Украины Эмине Джапарова заявила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов якобы запрещен на время действия военного положения в стране. Позже она добавила, что это решение лежит в зоне ответственности Госпогранслужбы Украины.

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о введении в стране военного положения 28 ноября. Особый правовой режим будет действовать на территории десяти областей страны в течение 30 дней.