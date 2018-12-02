Ученые назвали безопасную порцию картошки фри

Люди, употребляющие картофель фри два-три раза в неделю, чаще других страдают от ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Профессор Гарвардского университета Эрик Римм утверждает, что здоровая порция этого блюда составляет шесть соломинок, если при этом правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться, сообщает The Sun.

По словам исследователя, употребление в пищу минимальной порции картофеля, которая содержит 40-45 ломтиков, увеличивает риск развития сердечных болезней.

Доклад Римма опирался на исследование итальянских ученых, выяснивших, что люди, которые не едят картошку-фри вообще, живут на шесть месяцев дольше всех остальных.