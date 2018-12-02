Автобус столкнулся с легковушкой под Краснодаром: видео с места

В краснодарском микрорайоне Центральный произошло крупное ДТП. Автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщается в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на улице Мира. Там же размещено видео, снятое на месте происшествия.

По мнению авторов записи, вина в ДТП лежит на водителе легкового автомобиля, который не уступил дорогу. На видео можно заметить работающих на месте медиков и пострадавших людей.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 14 человек, однако, к счастью, никто не погиб. Им оказали необходимую медицинскую помощь, более подробные данные уточняются.