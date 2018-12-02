Тяжелая техника и снегоходы: как спасали людей из «снежного затора» на Кубани

Трассы «Дон» и «Кавказ» оказались непроходимыми, южный регион в первый день зимы занесло снегом настолько, что сотни машин застряли в сугробах. Непогода обрушилась на юг страны: Кубань, Дон, Ставрополье. Ураганный ветер, метель, резкое похолодание пришли с северо-востока, в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.

Целые семьи с маленькими детьми оказалась заблокированы, а весь бензин истрачен на обогрев салона, нет горячего питания. На трассе Кропоткин-Армавир уже сутки нет снегоуборочной техники, жалуются застрявшие по дороге в пункт назначения люди.

Вереница большегрузов растянулась, кажется, до бесконечности. Из-за ограничения движения и плохих погодных условий на трассах образовались многокилометровые пробки. Водители вынуждены часами стоять в заторах, а на некоторых участках в сторону Армавира движение практически полностью остановлено.

По данным МЧС в ходе ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений эвакуировано 183 человека, из них 85 дети.

Для замерзших водителей развернули пункты временного размещения. МЧС помогает на дорогах, но особо отважные автолюбители пытаются выбраться сами - буксуют и выталкивают машины из сугробов. На помощь приходит тяжелая техника Южного военного округа, тягачи и снегоходы поисково-спасательной службы.

На трассах дежурят инспекторы ГИБДД и спасатели, а водителям придется запастись терпением. Сильный снег и ветер задержатся в регионе еще на двое суток.