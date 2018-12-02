Иностранца застрелили возле кафе в Киеве

Иностранного гражданина застрелили в Киеве. Гость украинской столицы был убит несколькими выстрелами в спину из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, инцидент с 39-летним иностранцем произошел поздно вечером в Деснянском районе. Мужчина вышел из кафе, после чего вступил в разговор с неизвестными, закончившийся печально.

Полиция сумела опросить свидетеля убийства. По его словам, он сидел в кафе вместе с потерпевшим. В какой-то момент товарищи решили покинуть заведение, но потерпевший вышел раньше, а свидетель задержался в кафе. Когда он вышел на улицу, то увидел незнакомцев и услышал выстрелы.

От полученных ранений иностранец скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» УК Украины.