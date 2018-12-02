В петербургском метро появился «человек-паук»: видео
Ловкий молодой человек танцует, исполняет сложнейшие трюки, висит на поручнях и передвигается по стенам, развлекая скучающих пассажиров.
Видео: Наташа Алексеева, ВКонтакте
В метро Санкт-Петербурга появился «человек-паук», одетый в необычный костюм. Ролик с акробатическими трюками героя комиксов выложили в Сеть пассажиры петербургской подземки.
На кадрах, Spider-Man висит вниз головой на поручнях, передвигается по стенам и потолку, делает сальто, танцует под музыку ритмичный танец и вообще проявляет чудеса ловкости.
Видно, что публика довольна выступлением веселого аниматора, а шоумен рассчитывает получить денежное вознаграждение от пассажиров.