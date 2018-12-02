Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

Вадим Синицын
01:47 02.12.2018
Сейчас служба уголовных расследований ВМС США и министерство внутренних дел Бахрейна ведет соответствующие мероприятия.
Фото: U.S. Navy
Видео: U.S. Navy, Twitter

Вице-адмирал ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Он являлся командующим Пятым флотом – американской группировкой кораблей, действующей в районе Персидского залива.

«Команда, моя печальная обязанность сегодня состоит в том, чтобы сообщить - вице-адмирал Скотт Стирни, наш командир Пятого флота, был сегодня найден покойным в Бахрейне», - говорится в заявлении руководителя военно-морскими операциями ВМС США Джона Ричардсона.

Как уточнили в пресс-службе флота, причина смерти адмирала на данный момент неизвестна. Сейчас служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна ведет соответствующие мероприятия.

Отмечается, что на данном этапе нет причин предполагать, что причиной смерти руководителя Пятого флота стало преднамеренное убийство. По предварительной версии, уход адмирала из жизни был естественным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2018, 23:58
Путин назвал инцидент с ВМС Украины «спланированной провокацией»
Дата01.12.2018, 14:03
Опубликованы кадры операции по переброске Су-24 вертолетом в Кронштадт
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата01.12.2018, 14:00
В Минобороны РФ рассказали о возможностях новой РЛС «Контейнер»
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:47 В стране и мире
Видео
Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне
00:46 В стране и мире
Видео
Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего
00:27 В стране и мире
Глава МИД Турции рассказал, почему страна купила российские С-400
00:06 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о звонке Порошенко после провокации ВМСУ
23:36 В стране и мире
Видео
«У власти партия войны»: Путин объяснил, зачем Киев ввел военное положение
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Ротару отказалась от «Песни года» из-за военного положения
Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным
В Керченском проливе столкнулись корабли
Видео
Мужчина бросил все и устроился в детдом, чтобы видеться с дочерью
Видео
«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.