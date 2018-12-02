Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

Вице-адмирал ВМС США Скотт Стирни найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Он являлся командующим Пятым флотом – американской группировкой кораблей, действующей в районе Персидского залива.

«Команда, моя печальная обязанность сегодня состоит в том, чтобы сообщить - вице-адмирал Скотт Стирни, наш командир Пятого флота, был сегодня найден покойным в Бахрейне», - говорится в заявлении руководителя военно-морскими операциями ВМС США Джона Ричардсона.

Как уточнили в пресс-службе флота, причина смерти адмирала на данный момент неизвестна. Сейчас служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна ведет соответствующие мероприятия.

Отмечается, что на данном этапе нет причин предполагать, что причиной смерти руководителя Пятого флота стало преднамеренное убийство. По предварительной версии, уход адмирала из жизни был естественным.