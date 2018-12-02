Актрисе грозит тюрьма за выход на публику в откровенном платье
Она вышла на красную ковровую дорожку в платье, которое полностью обнажало ноги. Местные юристы посчитали ее поведение аморальным.
Фото: raniayoussef_ Instagram
Видео: The Daily Mail
Известную египетскую актрису Ранию Юсеф вызывают в суд за аморальное поведение и оскорбление нравственности.
Женщина вышла в откровенном наряде на красную ковровую дорожку кинофестиваля в Каире. Церемония закрытия проходила 29 ноября. Актриса была одета в черное прозрачное платье, которое полностью обнажало ноги.
Юристы подали на нее иск за нарушение норм общественной морали. По данной статье Юсеф грозит до пяти лет тюрьмы. Судебное разбирательство начнется в январе, сообщает The Daily Mail.
В ответ Рания заявила, что имеет право на свободу самовыражение, а свое поведение не считает аморальным.