Актрисе грозит тюрьма за выход на публику в откровенном платье

Известную египетскую актрису Ранию Юсеф вызывают в суд за аморальное поведение и оскорбление нравственности.

Женщина вышла в откровенном наряде на красную ковровую дорожку кинофестиваля в Каире. Церемония закрытия проходила 29 ноября. Актриса была одета в черное прозрачное платье, которое полностью обнажало ноги.

Юристы подали на нее иск за нарушение норм общественной морали. По данной статье Юсеф грозит до пяти лет тюрьмы. Судебное разбирательство начнется в январе, сообщает The Daily Mail.

В ответ Рания заявила, что имеет право на свободу самовыражение, а свое поведение не считает аморальным.