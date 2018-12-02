Индия станет страной-хозяйкой саммита G20 в 2022 году

Индия примет у себя саммит стран «Большой двадцатки». Об этом заявил премьер-министр страны Наренда Моди после завершения текущего саммита G20 в Аргентине.

Как сообщает издание Times of India, глава индийского правительства озвучил приглашение для всех мировых лидеров. Саммит в Индии пройдет в 2022 году.

Нынешнее собрание стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе завершилось первого декабря. По итогам мероприятия лидеры государств-участников подписали декларацию. В совместном заявлении главы государства подтвердили обязательства, взятые на себя в ходе саммита, в том числе относящиеся к «оживлению ВТО».

По итогам мероприятия президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию. В ней руководитель на многие важные вопросы о текущей повестке дня, в том числе прояснил позицию РФ относительно украинской провокации около Керченского пролива, озвучил ответные меры на запрет Киевом въезда для российских мужчин и прокомментировал процесс работы над мирным договором с Японием.